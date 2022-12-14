Съезд Дедов Морозов, мастер-классы сибирских ремёсел и самый длинный каток: куда пойти в Новосибирске на новогодних праздниках

Мэрия Новосибирска обнародовала программу мероприятий, которые пройдут в городе с конца декабря до завершения новогодних праздников. Большинство из них организованы в рамках проекта «Новогодняя столица России».

Основной темой новогодних развлечений в Новосибирске в этом году станет многообразие традиций разных уголков страны.

На праздничных площадках, в том числе в отдалённых районах города, представят особенности регионов России – их промышленности, моды и кулинарии. Большинство таких мероприятий состоится в районных библиотеках, домах культуры и музеях.

Так, с 24 декабря по 7 января в музее Дзержинского района в рамках празднований, посвящённых Сибирскому федеральному округу, пройдёт выставка «Традиции празднования Нового года у коренных народов Сибири», а в Калининском районе, где мероприятия будут посвящены Центральному федеральному округу, в библиотеке имени Д.С. Лихачёва с 20 декабря будет работать фотозона с видами Ярославля.

Кроме того, гостей праздников ожидают мастер-классы, где можно научиться азам местных ремёсел.

Программа «Вся Россия в одном городе» торжественно откроется в Театральном сквере на площади Ленина вечером 22 декабря. В числе мероприятий — Всероссийский съезд Дедов Морозов и народный хоровод вокруг городской ёлки. Начало праздника в 18 часов.

За неделю до Нового года, 24 декабря, на другой главной площадке праздника – Михайловской набережной пройдёт торжественное открытие самого длинного, по данным мэрии Новосибирска, катка в стране. Начало мероприятия в 19 часов. Каток будет работать до середины марта.

В 17 часов 1 января горожане смогут продолжить встречу Нового года в Театральном сквере, приняв участие в «Хороводе новогодней столицы России». Далее празднования будут проходить на Михайловской набережной, где с 2 по 6 января будет организован Фестиваль снежных баб. Оценить работы участников в эти дни можно будет с 12 до 17 часов.

Одним из главных мероприятий станет торжественная церемония передачи титула новогодней столицы России и его символа, снежинки, следующему городу – Суздалю. Она пройдёт на Михайловской набережной 7 января в 17 часов. В этот же день здесь состоится Фестиваль колокольного звона, где соберутся звонари со всей страны.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в городских дворах. Это в том числе спортивные игры, конкурсы и квесты, а также чаепития в помещениях ТОСов.

Новогодние пространства уже открыты на улице Ленина и в Первомайском сквере, они будут работать до конца января. В числе праздничных событий на перекрытой части центральной улицы – Фестиваль новогодних ёлок.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, что снежинку, символизирующую статус Новосибирска как новогодней столицы России, поместили в «Музей на набережной».