В новосибирском Заксобрании говорят о давлении на депутатов со стороны регионального правительства

Жанна Гладкова
 
Накануне предстоящей завтра, 15 декабря, сессии среди депутатов Заксобрания Новосибирской области распространились слухи, что на состав комитета по бюджету оказывается давление со стороны руководителей регионального правительства.
На фото в центре – председатель бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Фёдор Николаев. Фото Михаила Перикова

Накануне предстоящей завтра, 15 декабря, сессии среди депутатов Заксобрания Новосибирской области распространились слухи, что на состав комитета по бюджету оказывается давление со стороны руководителей регионального правительства. Предполагается, это связано с позицией комитета по финансированию строительства семи концессионных поликлиник.

Источники «Континента Сибирь» в Заксобрании утверждают, что в стенах регионального парламента обсуждается тема давления, которому будто бы подверглись со стороны первых лиц исполнительной власти отдельные депутаты. Это происходит в преддверии сессии, на которой планируется принять во втором чтении бюджет Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. По неподтвержденным сведениям источников информации, членам бюджетного комитета ЗС звонили губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков и зампред правительства-министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Одна из причин – 12 декабря комитет по бюджету принял решение  предложить правительству Новосибирской области скорректировать в проекте областного бюджета на 2023-2025 годы бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию концессионного соглашения по строительству семи поликлиник.

Между тем, никто из участников заседания в прямом разговоре с «Континентом Сибирь» не признался, что вчера или сегодня имел такие телефонные разговоры с упомянутыми должностными лицами. Правда, один из депутатов предположил, что информация о слухах, вполне возможно, свидетельствует об определенной тревоге среди противников сложившегося порядка финансирования концессии. Критики концессии опасаются, что перед сессией члены комитета по бюджету поменяют свое мнение.

О том, что эта тревога обоснована, по мнению источника, говорит тот факт, что завтра до начала сессии комитет по бюджету соберется еще раз. Председатель бюджетного комитета Федор Николаев в разговоре с «Континентом Сибирь» не стал комментировать вопросы, которые будет обсуждать комитет, но отметил, что проведение заседания комитета перед сессией обычная практика.

Напомним, противостояние между региональным правительством и депутатским корпусом длится уже несколько месяцев. В сентябре Андрей Травников резко высказался о предложении областных депутатов отказаться от строительства четырёх из семи поликлиник в рамках реализации концессионного соглашения. Тем не менее, каждое обсуждение выполнения концессионного соглашения по строительству семи поликлиник в стенах Заксобрания оборачивается настоящим скандалом. Причина резкой реакции депутатов – удорожание строительства почти на 9 млрд рублей и срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию.

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  