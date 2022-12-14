Строитель новосибирского метро возьмется за красноярский метрополитен

Строитель участка «Маршала Покрышкина» – «Березовая Роща» новосибирского метро выиграл тендер на работы по возведению первого этапа метрополитена в Красноярске. Об этом стало известно из документации на «ЕИС.Закупки».

Единственным участником и победителем закупки на разработку ПСД и строительство линии красноярского метро стала московская ГК «Бамтоннельстрой-Мост». Группа компаний выполнит первый этап работ, а именно подготовит территорию строительства. Из информации на сайте компании известно, что ГК «Бамтоннельстрой-Мост» построила множество мостов по всей России, железнодорожные виадуки в Сербии, грузовой терминал на острове Русском во Владивостоке, участок новосибирского метрополитена «Маршала Покрышкина» – «Березовая Роща» и другие проекты.

Заказчиком работ за 64,2 млрд рублей выступило АО «Моспроект-3», застройщик (технический заказчик) — ГП «Центр транспортной логистики» Красноярска. Из конкурсной документации известно, что на подготовку территории строительства заложено 3,2% от бюджета проекта. Деньги поступят от Красноярского края. На основной этап строительства деньги направит федеральное правительство (96,8%).

Протяженность участка линии составит 10,8 км, количество подземных станций – 4 (рабочие названия: «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса»). Количество наземных остановочных пунктов – 2 («Высотная», «Улица Шахтеров»). Инженерный корпус будет находиться на территории электродепо. Срок окончания работ запланирован на 30 сентября 2026 года.

Ранее в 2019 году был объявлен конкурс на поиск подрядчика на создание проектно-сметной документации первой линии метрополитена в Красноярске. Заказчиком выступило КГКУ «Краевое транспортное управление». Победителем тендера признали АО «Красноярск ТИСИЗ». Летом 2022 года председателя совета директоров компании Олега Митволя и экс-главу красноярского краевого транспортного управления Константина Мандрова арестовали за хищение более 900 млн рублей. В ноябре 2022 года власти решили взыскать с Митволя почти 700 млн рублей.