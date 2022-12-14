В гастрономический гид по Новосибирску вошло 63 ресторана

Журналист, телеведущая и лицо телеканала «Кухня ТВ» Ника Ганич представила 13 декабря гид по гастрономическим местам Новосибирска и Новосибирской области.

Напомним, что 19 июля телеведущая приезжала в Новосибирск и анонсировала выпуск гастрономического гида совместно с известным ресторатором Денисом Ивановым, а также основателем сети магазинов «Добрянка» Виталием Насоленко. Она отмечала, что в путеводитель войдут лучшие и самые интересные ресторанные и гастрономические концепции региона. Информация о том, о каких именно ресторанах речь, не раскрывалась вплоть до момента презентации, которая прошла 13 декабря в «Чашке Кофе» на Красном проспекте.

Всего авторы посетили около 80 объектов, из них 73 вошли в путеводитель. Это 63 ресторана, 2 продуктовых магазина («Добрянка»), 6 производственных мероприятий и 2 пивных производства. Для удобства в путеводителе предусмотрено более 10 тематических подборок, среди которых в том числе «Лучшие завтраки», «Национальная кухня», «Обед за городом», «Панзазия в Сибири», «Пельмени». В каждом из таких разделов фигурирует от 2 до 6 заведений. Наиболее часто среди них можно встретить рестораны Дениса Иванова.

Помимо данных о барах и ресторанах региона в путеводителе также собрана коллекция рецептов современной сибирской кухни от новосибирских шеф-поваров, а также описание достопримечательностей города. Работа над путеводителем велась при поддержке регионального минпромторга, минэкономразвития, а также лично губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который также принял участие в презентации проекта. В частности по его рекомендации в путеводителе была предусмотрена «информационная страница» – на этом развороте содержится краткий экскурс по ресторанам, отелям, магазинам.

Путеводитель выходит тиражом 5000 экземпляров и будет распространяться в крупных книжных магазинах, популярных онлайн-гипермаркетах (Ozon, Labirint, Wildberries) и у официального дистрибьютора.

В ходе презентации Ника Ганич проинформировала местных рестораторов о том, что на этом проект не заканчивается. «Мы не бросаем регионы, которые развиваем. В будущем году мы вернемся в Новосибирск, и ваши заведения будут оценивать лучшие российские рестораторы, отельеры», – отметила Ника Ганич. Таким образом, в дальнейшем путеводитель будет обновляться.

Напомним, что в июле 2022 года в центре культуры и отдыха «Победа» был также презентован скетчбук-путеводитель по Новосибирску. Его выпустила компания 2ГИС и производитель безалкогольного сидра «Бродилка» при содействии департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.