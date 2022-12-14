Альфа-Банк подписал соглашение с Новосибирским центром высшего спортивного мастерства

Новосибирский центр высшего спортивного мастерства подписал соглашения о сотрудничестве c Альфа-Банком. Стороны договорились об установлении и развитии комплексного сотрудничества в рамках банковского обслуживания, а также об организационной, финансовой, информационной и экспертной поддержке проектов и мероприятий, реализуемых каждой из сторон.

«Альфа-Банк стратегически развивает сотрудничество с бюджетной сферой, и спорт — приоритетное направление. В рамках соглашения достигнуто взаимопонимание в вопросах достижения общих и конкретных целей, в том числе финансовая поддержка банка в развитии спорта, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирской области Андрей Фишер. — Мне как мастеру спорта приятно иметь дело со спортсменами, они люди дисциплинированные, ответственные и заряженные на результат. Такой же подход я прививаю и в своей команде».

В планах Альфа-Банка расширить сотрудничество с бюджетными учреждениями Новосибирска и Новосибирской области. Напомним, что банк активно ведет масштабную трансформацию офисов, на текущий момент в Новосибирской области открыто 15 офисов из них Центр ипотечного кредитования и шесть Phygital офисов. Ежедневно каждый офис обслуживает порядка 200 человек. В ближайшие два года Альфа-Банк переформатирует всю свою сеть области.

«Соглашение позволяет укрепить взаимодействие в рамках благотворительности между НЦВСМ и Альфа-Банком в части развития спорта высших достижений и спортивного резерва на долгосрочный период, — прокомментировал генеральный директор МАУ НЦВСМ Станислав Даниленко. — В этом году мы уже смогли приобрести спортивный инвентарь для занимающихся хоккеем и фигурным катанием на территории ледовой аренды НЦВСМ».