Главные сюрпризы на юбилее хоккейного клуба «Сибирь»

60 лет исполнилось новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь». Отметили это событие с размахом при поддержке партнера команды – букмекерской компании Winline. Мероприятие было наполнено сюрпризами.

Первыми сорвать овации болельщиков решились ветераны. «Белые» и «синие» доставили немало удовольствий зрителям, проведя по 4 результативных атаки в ворота противника. Только представьте, сколько раз трибуны взрывались овациями. Ощущения от происходящего не передать словами.

Следующим сюрпризом для команды стало поздравление из космоса от Анны Кикиной, которая сейчас находится на МКС. Сибирячка поздравила ХК «Сибирь» с 60-летним юбилеем. В первую очередь она обратилась к игрокам хоккейного клуба: «Желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина.» Космонавт не забыла и про болельщиков. Им Анна пожелала болеть за любимый клуб так громко, чтобы это было слышно даже в космосе.

Благодаря партнеру команды, Winline, зрителей удалось удивить минимум дважды:

— зрелищным лазерным шоу, где каждый зритель становился неотъемлемой частью представления;

— эффектным выступлением Элджея; артист поздравил команду с юбилеем и исполнил свои хиты в именном джерси с символикой хоккейного клуба.

Еще один взрыв эмоций был от результата, с которым «Сибирь» разгромила «Северсталь» (Череповец). Счет «5:1» — прекрасный подарок от «злых снеговиков» всем, кто был причастен к этому мероприятию. Каждая шайба, заброшенная в ворота, вызывала дикий восторг на трибунах.

«Ради этого хочется выходить на лед, забивать и побеждать», — в один голос говорят хоккеисты.

Этот день точно стал одним из ярких в истории «Сибири». Яркое шоу, весомые призы и подарки, гордость за историю и конечно радость от победы в матче КХЛ — все это позволило любителям новосибирского хоккея засыпать в этот знаменательный день с улыбкой на лице!