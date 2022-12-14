ПСБ открыл свой двухсотый офис на новых территориях

ПСБ продолжает активно расширять свое присутствие на территории новых регионов России. Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах.

С открытием офиса на Университетской улице, 34 в Донецке региональная сеть банка в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях достигла двухсот точек.

Среди предоставляемых банком услуг — потребительское кредитование, открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов. Также в регионах представлена удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.

Напомним, что ПСБ в 2022 году является банком-рекордсменом по числу представительств на новых территориях: отметка в 150 банковских офисов в данных регионах была пройдена в октябре.