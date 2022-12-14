В системах воздушной вентиляции для полноценной интеграции в интерьер используются решетки и диффузоры скрытого монтажа. Это идеальное дополнение любого дизайна. Диффузоры не имеют рамок, пригодны для покраски и декорирования, устанавливаются на разные поверхности и гармонично вписываются в интерьер. Они несут функциональную нагрузку и завершают эстетический образ помещения.

Рамки маскируют недочеты, неровности, которые возникают при монтаже вентиляционных систем. Но их наличие не всегда устраивает владельцев квартир, частных домов, коттеджей. Задача безрамных элементов — не испортить, а украсить интерьер, стать частью лаконичного пространства. На сайте можно подобрать невидимые решетки и диффузоры для дизайна в минималистическом стиле. Аккуратно и лаконично они подчеркивают ваш изысканный вкус.

Особенности монтажа безрамных решеток

Уникальные вентиляционные детали имеют закладные монтажные пластинки, которые фиксируются в отверстии еще до малярных работ. Затем они заделываются шпатлевкой. В результате образуется ровное отверстие, в которое и монтируется безрамный диффузор. По конструкции решетки классифицируют на съемные и несъемные. Их можно окрасить в любой оттенок под цвет стены или потолка, чтобы сделать интерьер предельно лаконичным.

При выборе безрамных конструкций нужно уделить внимание специальным адаптерам с монтажными пластинами. Они бывают типовыми или изготавливаются по персональным заказам с учетом желаемых размеров. От правильного выбора адаптеров зависит качество монтажа вентиляционных диффузоров.

Преимущества

Диффузоры для эстетичных интерьеров в минималистском стиле объединяются со стенами и потолочными поверхностями, буквально «сливаются» с ними. Помимо декоративных, они обладают следующими преимуществами:

простота монтажа — возможна укладка под гипсокартон или обычные кирпичные стены;

легкость покраски;

оптимальные параметры и широкий модельный ряд для комфортного распределения воздушных потоков;

экологически безопасные материалы.

Безрамные диффузоры помогают создавать целостный дизайн в помещениях любой площади, поддерживать лаконичный стиль оформления. Они представляют собой уникальный, невидимый элемент декора. Решетки не выделяются в пространстве, отлично подходят для тех, кого раздражают классические элементы вентиляционных систем.