Квартал «Цветной бульвар» в Новосибирске демонстрирует высокие темпы строительства

14:03
Число уголовных дел о поджогах леса в Сибири выросло за год на 200% — Генпрокуратура РФ
13:58
Возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции
13:49
Стало известно, кто будет управлять двумя крупными восточносибирскими торговыми сетями после сделки с Х5
12:37
На модернизацию трамваев в Новосибирске направят 110 млн рублей
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Новосибирский производитель оборудования для АПК построит производственный комплекс
22:08
Над станцией метро «Спортивная» в Новосибирске появилась буква «М»
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В «Экологии-Новосибирск» назначен новый внешний управляющий
19:15
Стало известно, кто будет продавать в Новосибирске автомобили TANK
19:09
Новосибирские поликлиники будут работать без выходных из-за роста ОРВИ
17:39
Новосибирский предприниматель приобрел 15 объектов красноярского военно-строительного управления
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Ещё две коммунальные аварии устраняют в Новосибирске – без тепла остаются более 150 домов
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В Новосибирской области растет спрос на ипотеку
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Худсовет решил оставить граффити с врачом в центре Новосибирска
15:46
За 9 месяцев 27% новосибирских организаций зафиксировало убыток
15:27
Стало известно, кто заменит Артёма Скатова в мэрии Новосибирска
14:20
В Новосибирском районе открылась новая поликлиника
14:03
Новый министр науки и высшего образования назначен в Кузбассе
Управляющий партнер группы «Финансы»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
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