На модернизацию трамваев в Новосибирске направят 110 млн рублей

В Новосибирске в 2023 году модернизируют 10 трамваев за счет областного бюджета. Ремонтом займется белорусско-российская компания.

В проекте бюджета Новосибирской области заложено 110 млн рублей на модернизацию 10 трамваев в Новосибирске. Модернизация будет уже в 2023 году за счет областных средств. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Всего с 2017 года модернизировано 37 трамваев, из них 27 – при участии в софинансировании областного бюджета. По информации «Ъ», это четверть парка муниципального Горэлектротранспорта (ГЭТ).

В правительстве Новосибирской области сообщили, что в модернизации задействовано российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», организованное на базе левобережного трамвайного депо в Кировском районе города Новосибирска. Составные части в виде сидений, поручней, электропроводки поступят от ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь).

По данным rusprofile.ru, учредителями «БКМ-Сибирь» являются мэрия Новосибирска и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Компания занимается модернизацией трамваев Новосибирска. Генеральный директор с апреля 2022 года — Александр Игонин.

Напомним, что ранее антимонопольная служба обнаружила нарушения в деятельности новосибирского ГЭТ. Конфликт между муниципальным учреждением и операторами связи принял новый оборот.