Новосибирский производитель оборудования для АПК построит производственный комплекс

Компания по производству навигаторов и опрыскивателей для АПК из Новосибирской области построит производственный комплекс для увеличения производства и импортозамещения оборудования.

«Центр точного земледелия Аэросоюз» (далее — ЦТЗ) из Новосибирска построит производственный комплекс для закрытия спроса на технику, возникшего на фоне ухода зарубежных компаний. Компания единственная в Сибири выпускает высокотехнологичные навигаторы и опрыскиватели для сельскохозяйственной техники. Сейчас спрос на навигаторы вырос в 2-2,5 раза. Об этом сообщил директор организации Борис Скрынник журналистам.

«Мы заключили договор на проектирование и потихоньку начинаем строить, делаем проект на 6 тыс. кв. м, запускать будем под единой крышей секционно, по возможности. Сейчас [предприятие] выпускает 100 опрыскивателей и 2 тыс. навигаторов в год. После ввода новых площадей планируется увеличить (объемы производства) в два раза», — сказал Скрынник, не сообщив объем инвестиций. Его слова цитирует ТАСС.

Строительство первой очереди комплекса завершится в 2024 году. На данный момент компания заменила часть составных частей навигаторов на китайские. Ранее их закупали в США и Европе. В планах компании перейти на производство планшетов-навигаторов с процессорами, которые компания разрабатывает с китайскими производителями.

Скрынник рассказал журналистам, что компания разработала новый опрыскиватель с высоким клиренсом. В России аналогов у этого приспособления нет. Производство будет запущено в 2024 году после испытания опытного образца. Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев уточнил, что из областного бюджета по итогам конкурса на эту и другие разработки компании выделялось по 3 млн рублей в течение трех лет.

По данным rusprofile.ru, учредителями ЦТЗ являются Георгий Транько (50%), Борис Скрынник (40%) и Олег Лобанов (10%). Прибыль компании резко увеличилась с 2 млн рублей за предыдущие годы до 42 млн рублей в 2021 году. Стоимость компании оценивается в 45 млн рублей.

Напомним, что ранее предприниматель из Новосибирска выкупил 15 объектов военно-строительного управления в Красноярском крае.