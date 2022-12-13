Над станцией метро «Спортивная» в Новосибирске появилась буква «М»

Над входом на станцию метро «Спортивная», которая достраивается в Новосибирске, установили эмблему городского метрополитена — букву «М». Об этом сообщил подрядчик работ – компания «СпецТрансСтрой».

Как рассказали в организации 13 декабря, знак установлен над входом на станцию со стороны нового ЛДС.

Эмблема новосибирского метрополитена была разработана и появилась на остановках подземки в 2019 году. В марте 2022 года её начали использовать во внешнем оформлении станций.

«На «Спортивной» также установлены пять из пяти вывесок с названием станции», — сообщили также в ООО «СпецТрансСтрой».

Кроме того, на площадку строительства станции привезли 38 новых турникетов от санкт-петербургского производителя. Они рассчитаны на работу при низких температурах и подходят слабовидящим пассажирам благодаря крупному шрифту и яркой обводке. Срок эксплуатации устройств – больше 10 лет. Восемь из них уже установлено.

Напомним, на днях мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что станция метро «Спортивная» может быть не введена в эксплуатацию до конца года из-за необходимости оформления ряда документов.

14-я в городе станция метро относится к транспортной инфраструктуре нового ЛДС. Строительство обоих объектов изначально было приурочено к Международному молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, который был запланирован в Новосибирске и Омске и отменён на территории России в связи с ситуацией на Украине.

Пассажиропоток станции должен составить 19,2 тыс. человек в час. Генеральный подрядчик строительства – ООО СК «Градпроект». Стоимость работ с учётом последних корректировок составляет чуть более 3 млрд руб.