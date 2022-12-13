«МегаФон» запустил «импортозамещенный» офисный пакет на базе «Облака»

Федор Туров
 
«МегаФон» первым запустил облачный офис на базе решений «МойОфис»
Фото из архива Shutterstock, предоставлено «МегаФоном»

«МегаФон» предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». Теперь в «МегаФон Облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги, – говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов. – При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией «МойОфис» мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса».

Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду – с помощью решений «МойОфис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. «Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS, – прокомментировал коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников. – Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%».

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