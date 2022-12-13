Ещё две коммунальные аварии устраняют в Новосибирске – без тепла остаются более 150 домов

В Новосибирске устраняют дефекты на трубопроводах по улицам Аэропорт и Декабристов, от теплоснабжения отключен 151 жилой дом. Работы планируется завершить до конца дня.

О работах по устранению аварий сообщили в Сибирской генерирующей компании днём 13 декабря.

По данным СГК, на улице Аэропорт временно ограничена подача тепла в 110 жилых домов, работы здесь планируется провести до 19 часов. На улице Декабристов от теплоснабжения отключен 41 дом, отремонтировать тепломагистраль на этом участке предполагается до 22 часов.

«Работы идут в графике, все необходимые материалы и техника – в наличии», — говорится в сообщении Telegram-канала СГК.

Как отметили в организации, отремонтировать участки решено до возобновления морозов. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается похолодание до -31 градуса, сейчас в городе -12.

Кроме того, СГК по просьбе региональных властей подключилась к восстановлению теплосетей в Искитиме, эти коммуникации находятся вне зоны ответственности компании. Как сообщалось, на днях там произошла крупная коммунальная авария – без тепла остались 120 многоквартирных и 37 частных домов, а также три школы, пять детских садов и три поликлиники. По факту ЧП прокуратура региона проводит проверку.

Напомним, что в причинах серии коммунальных аварий в Новосибирске разбирался «Континент Сибирь».