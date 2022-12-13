В Новосибирской области растет спрос на ипотеку

Участники банковского рынка констатируют рост интереса жителей Новосибирской области к ипотечному кредитованию. Так, в ноябре жители региона оформили в ВТБ более 800 жилищных кредитов на сумму около 2,9 млрд рублей. Это на 20% превысило результат за предыдущий месяц. Средний чек составил 3,5 млн рублей.

Каждая четвертая сделка в ноябре пришлась на программы льготного кредитования. По ним банк провел более 200 сделок, объем выдач жилищных кредитов с господдержкой составил 900 млн рублей. Всего с начала года клиенты банка в регионе получили более 2,9 тысячи льготных кредитов на сумму 10,4 млрд рублей.

В целом, с января по ноябрь ипотеку в ВТБ оформили около 7,6 тыс., проживающих в Новосибирской области. Общий объем сделок по итогам 11 месяцев составил 25,5 млрд рублей.

«В ноябре мы фиксируем традиционное сезонное увеличение активности заемщиков. Причем, спрос равномерно растет как в сегменте готового жилья, на которое по-прежнему приходится существенная часть сделок в регионе, так и в сегменте новостроек. Сейчас каждый четвертый ипотечный кредит мы проводим на льготных условиях. Мы ожидаем, что в декабре продолжит расти популярность госпрограмм. Это связано как с появлением на рынке новых объектов и маркетинговых предложений от застройщиков, так и с возможным завершением программы ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году», — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. Его комментарий приводит пресс-служба кредитной организации.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.