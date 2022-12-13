Худсовет решил оставить граффити с врачом в центре Новосибирска

Художественный совет Новосибирска рекомендовал оставить граффити с изображением врача на фасаде здания по улице Фрунзе, которое горожане отстаивали перед мэрией с начала месяца. Решение приняли на заседании 13 декабря.

Решение о сохранении полотна вынесли по итогам общественных обсуждений, которые прошли среди новосибирцев с 1 по 12 декабря, сообщили в мэрии города.

«Из 243 участников общественных обсуждений 241 высказался против удаления граффити», — рассказали в ТГ-канале муниципалитета.

Как сообщил корреспондент «Континента Сибирь» с заседания, за решение оставить мурал члены худсовета проголосовали единогласно.

Напомним, об общественных обсуждениях судьбы 25-метрового граффити мексиканского художника Трепо Паркера на фасаде здания по адресу Фрунзе, 4 в мэрии Новосибирска объявили 1 декабря. По правилам благоустройства изображение должны были ликвидировать, так как его появление не было предварительно согласовано с властями. Как позже пояснил в соцсетях депутат городского совета Ростислав Антонов, избавляться от мурала не планировалось, однако для его сохранения формально требовались отзывы жителей.