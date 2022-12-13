За 9 месяцев 27% новосибирских организаций зафиксировало убыток

За 9 месяцев 2022 года 27,4% компаний из Новосибирской области зафиксировало убыток на общую сумму в 11,4 млрд рублей, при этом общая прибыль всех компаний увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области за январь-сентябрь 2022 года составил 157,4 млрд рублей, что на 12% выше аналогичного периода прошлого года. При этом в 815 организациях (72,6%) зафиксирована прибыль в размере 168,8 млрд рублей. Этот показатель на 12,9% выше уровня аналогичного периода 2021 года и примерно соответствует официальному уровню инфляции в регионе. Больше всего в регионе подорожали непродовольственные товары.

Основная прибыль получена предприятиями, специализирующимися на оптовой и розничной торговле. При этом ранее Новосибирскстат зафиксировал уменьшение оборота оптовой торговли на 10,6%. Другими наиболее прибыльными организациями в регионе оказались компании по ремонту автомобилей и мотоциклов (23,5%), обрабатывающие производства (23%), добыча полезных ископаемых (20,4%).

С отрицательным финансовым результатом завершили отчетный период 308 организаций (27,4%), общая сумма убытка составила 11,4 млрд рублей. Сумма убытка на 27% выше показателя прошлого года. Наиболее убыточными оказались компании в обрабатывающем производстве (29,4%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (21,3%); обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (10,4%).

Новосибирскстат исследовал сальдированный финансовый результат организаций Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в январе — сентябре 2022 года.

Напомним, что ранее счетная палата Красноярского края провела проверку поддержки МСП. Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения, отчет направлен в правоохранительные органы.