Стало известно, кто заменит Артёма Скатова в мэрии Новосибирска

Департаменты связи и информатизации, а также информационной политики мэрии Новосибирска вместо вице-мэра Артёма Скатова, временно отстранённого от исполнения своих обязанностей из-за уголовного дела, будет курировать заместитель главы города Геннадий Захаров.

Об изменениях в муниципалитете сообщил «Континенту Сибирь» глава департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров.

«Исполняющим обязанности вице-мэра Артёма Скатова назначается заместитель мэра Геннадий Захаров», — сообщил Михаил Столяров «Континенту Сибирь» 13 декабря, уточнив, что Геннадий Захаров будет замещать Артёма Скатова не только в форс-мажорных ситуациях, но также во время командировок, больничных и отпусков последнего. При этом Захаров сохраняет за собой и свои полномочия.

По словам Михаила Столярова, официально Геннадий Захаров исполняет обязанности Артёма Скатова с 6 декабря.

Напомним, что на днях в ходе часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о перестановках в городской администрации в связи с отстранением Артёма Скатова от исполнения своих обязанностей. Вице-мэр, курирующий департаменты информационной политики, а также связи и информатизации, стал фигурантом уголовного дела о клевете в ноябре.

Также напомним, что в ноябре Геннадий Захаров по решению мэра уступил должность первого заместителя главы города Олегу Клемешову, став «рядовым» вице-мэром. Анатолий Локоть объяснил кадровую перестановку требованиями времени.