Новый министр науки и высшего образования назначен в Кузбассе

Кадровые изменения произошли в правительстве Кемеровской области – на посту министра науки и высшего образования Ирину Ганиеву сменил Сергей Пфетцер, занимавший должность замминистра образования региона. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Как сообщает правительство региона, Ирина Ганиева покинула свою должность по собственному желанию. Она руководила ведомством с 15 июня 2021 года.

«На должность министра науки и высшего образования Кузбасса назначен Сергей Александрович Пфетцер, ранее он был первым заместителем министра образования региона», — говорится в сообщении правительства Кузбасса.

До назначения заместителем министра образования Кузбасса Сергей Пфетцер возглавлял управление социальной и воспитательной работы Кемеровского государственного университета.

Напомним, что в ноябре глава Кузбасса Сергей Цивилёв объявил о смене структуры регионального правительства, которая, по его словам, должна способствовать решению актуальных задача областной власти. По решению губернатора в администрации региона произошли внутренние перестановки и создано министерство экономического развития.