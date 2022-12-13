Власти сибирского региона прокомментировали информацию о проблемах с экипировкой мобилизованных

Военнослужащие из Кемеровской области в Ставрополе пожаловались на плохую подготовку к СВО. В ответ правительство Кузбасса опубликовало два ролика, где говорится, что они укомплектованы хорошо, а информацию проверит военная прокуратура.

Правительство Кемеровской области вечером 12 декабря прокомментировало ролик, в котором говорится, что мобилизованные из Кузбасса прибыли в Ставрополь без необходимой подготовки. В официальном ТГ-канале администрации опубликовано два ролика.

На первом видео консультант департамента военно-мобилизационной подготовки Юрий Елгин опровергает эту информацию о плохом снаряжении. При этом подчеркивает, что военная прокуратура проводит проверку информации из ролика.

«Связались с командиром части, который эту информацию не подтвердил. Кроме того, сам был непосредственно на протяжении 2 месяцев в Омске и сам лично выдавал имущество. Наши парни, скажем так, были на достойном уровне укомплектованы, в том числе аптечками», — сообщает Елгин на видео.

На втором видео мобилизованные из Кузбасса на видео лично обращаются к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, где говорят, что претензий к минобороны нет, а правительство их снабдило всем необходимым, в том числе аптечками с антибиотиками и зимней обувью.

«По линии министерства обороны мы были обеспечены средствами бронезащиты. Шлем, колпак, обеспечивающий второй класс защиты, бронежилет С/Н-05, обеспечивающий 4 класс защиты», — перечисляет экипировку товарища один из мобилизованных на видео.

Ранее в Алтайском крае мобилизованный пожаловался на плохое снаряжение. После этого правительство Алтайского края выложило видео с этим человеком, где он извиняется за свои слова и берет их обратно. Мобилизованный также демонстрировал выданную экипировку.

«Поспешные выводы сделал — прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой. Командованию спасибо за проявленное ко мне неравнодушие, и еще раз прошу меня простить за то, что поспешные выводы были сделаны», — рассказал алтайский военнослужащий.

Напомним, что ранее стало известно, что предприниматели из Новосибирской области закупят аптечки и снаряжение для участников СВО.