В новосибирском стадионе «Спартак» очередные кадровые перестановки

В январе 2023 года сменится генеральный директор новосибирского стадиона «Спартак». Михаил Федотов проработал на этой должности всего год.

В январе 2023 года внеплановое собрание акционеров новосибирского стадиона «Спартак» рассмотрит вопрос о смене руководства. Соотвествующий вопрос включен в повестку АО «РАТМ-Холдинг», которому принадлежит часть акций стадиона. На этом же заседании акционеры рассмотрят вопрос об избрании нового генерального директора. Об этом стало известно «Ъ».

В организации уточнили, что смена гендиректора связана с переходом Михаила Федотова на другую должность в АО «РАТМ-Холдинг». Федотов был назначен на должность 30 ноября 2021 года.

Напомним, что ранее в мае 2020 года рассматривался вопрос продажи части акций стадиона, принадлежащих мэрии Новосибирска.