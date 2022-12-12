Футбольные полуфиналы. Кто играет и за кого болеть

Чемпионат мира по футболу в Катаре вступил в решающую стадию. В полуфиналах сыграют Аргентина и Хорватия (13 декабря в 22:00 по московскому времени), Франция и Марокко (14 декабря в 22:00 по московскому времени). Дополнительно интригу подогревает масса спортивных и неспортивных факторов.

Сможет ли величайший футболист современности аргентинец Лионель Месси продолжить путь к так и не выигранному им до сих пор чемпионству? Повторится ли состав финала московского Чемпионата мира 2018 года Франция – Хорватия? Сможет ли Марокко продолжить свою фантастическую серию крушения футбольных грандов? И во что превратят французскую столицу выходцы из Северной Африки вне зависимости от исхода матча?

Интерес большой. Настолько, что не остался в стороне экс-президент России Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале политик написал: «О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко». А вы за кого будете болеть? Или вам этот Чемпионат мира не интересен?

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