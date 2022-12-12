Новосибирский производитель теплоизоляции рассказал, как удалось повысить зарплаты и сократить брак

Производитель изоляционных материалов Isodom (ООО «Технология») снизил брак, повысил зарплаты и устранил простои производства. Подведены первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

Новосибирская компания «Технология», производящая тепло-, гидро- и звукоизоляцию под маркой Isodom, подвела первые итоги полугодового участия в нацпроекте «Производительность труда». Работники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области оптимизировали поток производства рулонного полотна.

«Сотрудники предприятия активно включились в работу над проектом. Благодаря идеям руководителя проектного офиса компании, нам удалось снизить долю брака при запуске экструдера с 585 до 518 кг. Вместе с технологом руководитель разработал и обучил весь персонал участка экструзии и создал стандарты работы по установке оптимальных настроек оборудования для быстрого запуска. За полгода участия в нацпроекте зарплата наших сотрудников выросла на 10%», – говорит гендиректор ООО «Технология» Юрий Терновых.

К концу участия компании в нацпроекте выработка на участке перемотки увеличилась на 60% – с 400 погонных метров продукции, которые сотрудник изготавливал за час, до 660 погонных метров, а время протекания процесса производства продукции сократилось на 28% – с 17 до 12 дней.

Одним из способов повышения производительности стало устранение основных причины простоев производства. Например, раньше оператор перемотчика наклеивал на бумажную этикетку еще и термотрансферную. Сейчас используются только бумажные этикетки, которые заранее печатает мастер участка. Это решение сэкономило 60 минут в смену, то есть 1800 минут в месяц.

В компании внедрили систему организации рабочего места 5С и адресное хранение продукции на складе дегазации – это в 1,5 раза уменьшило время на поиск материалов.