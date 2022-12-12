Осужденный год назад бывший градоначальник Томска Иван Кляйн оказался фигурантом нового уголовного дела.

Следствие завершило расследование по новому делу, фигурантами по которому, помимо экс-мэра Томска, также стали экс-проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков и бывший начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев. Дело разворачивается вокруг ремонта дороги на улице Большой подгорной. Из обвинительного заключения следует, что Сергей Аушев получил указания от Кляйна принять работы по ремонту дорожного покрытия ненадлежащего качества. Умысел со стороны бывшего градоначальника, по версии следствия, выражается в выполнении плановых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Ущерб бюджету от действий Кляйна был оценен в чуть более чем 74 миллиона рублей.

Сам Иван Кляйн вину категорически отрицает.

«Во-первых, обвинение строится на показаниях одного лица, находящегося под следствием продолжительное время. Во-вторых, обвинение основано именно на устных показаниях такого свидетеля, никаких иных доказательств самого факта якобы преступных действий Ивана Кляйна. Для защиты очевиден факт того, что после полутора лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева он оговаривает Ивана Кляйна», – отметила «Коммерсанту-Сибирь» адвокат Марина Вяхлянцева.

Также она подчеркнула, что ответственность за выполнение показателей по нацпроекту БКАД, взятое обвинением за основу преступного умысла Кляйна, лежит на плечах регионов, а не муниципалитетов, а без умысла встает вопрос о наличии состава преступления. Плюс ко всему, адвокаты акцентируют внимание на том, что дорога до сих пор функционирует, по ней ежедневно проезжает огромное количество машин, так как улица Большая подгорная является довольно значимой дорожной артерией города. Если утверждается, что ремонт был выполнен некачественно, по словам адвокатов, встает вопрос о том, почему дорогу не вывели из эксплуатации, и ни одним отвечающим за то ведомством не были назначены меры по устранению выявленных нарушений и дефектов.

Что касается предыдущего дела, фигурантом которого был Кляйн, оно берет свое начало с 2016 года. Тогда, по версии следствия, экс-мэр в интересах своей компании ОАО «Томское Пиво» приказал своим подчиненным внести недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны у предприятия. В связи с этим, предпринимателю Ринату Аминову было отказано в изменении вида земельного участка, прилегающего к территории компании Кляйна, для последующего строительства на нем жилой недвижимости.

Также бывшего градоначальника обвинили в организации продажи участка своей дочери без проведения торгов. Таким образом, обойдя процедуры аукциона, Светлане (дочь Кляйна) был предоставлен участок по выкупной цене.

Третьим эпизодом стало нарушении запрета на ведение бизнеса чиновниками. После своего избрания мэром Томска в 2013 году Кляйн передал свой пакет акций уже упомянутого предприятия ОАО «Томское пиво» своей жене, в чем, исходя из дела, усматривается контроль и управление компанией через доверенное лицо.

30 декабря 2021 года суд вынес Кляйну приговор. Ему вменили злоупотребление полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 285 и 289 УК РФ соответственно), назначив два года лишения свободы в колонии общего режима. Стороны защиты до сих пор настроена добиться полного оправдания бывшего мэра.