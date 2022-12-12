Сбербанк не видит замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование

Федор Туров
 
В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование
Фото предоставлено Сбером

Представители Сбербанка на конференции «Время изменений» подчеркнули, что не видят снижения спроса от девелоперов на проектное финансирование для строительства жилья. По данным банка, этот сегмент занимает 16% в общем портфеле корпоративного кредитования, и продолжает расти.

Участники дискуссии поддержали Сбербанк, а заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что уже есть поручения от правительства РФ расширить список участников, допущенных к выпуску.

«Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится, — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Сегодня темпы прироста кредитного портфеля в Сбербанке составляют 100 млрд рублей в месяц или 3 млрд рублей в день. Кроме того, стоит отметить, что отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов».

Важной остается тема поддержки регионов в части строительства жилья. Одним из инструментов такой поддержки сегодня являются инфраструктурные облигации. Сбербанк считает, что при расширении списка участников выпуска облигаций можно будет запустить региональный рынок с новой силой.

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