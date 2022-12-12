Дорогие автомобили и договоры с неработающими фирмами: аудиторы проверили поддержку МСП в Красноярском крае

Дорогие автомобили, займы одним и тем же лицам, отсутствие отчетов по заключенным договорам, копипаста из интернета — эти и другие нарушения обнаружила счетная палата Красноярского края в работе государственных организаций, отвечающих за поддержку МСП. Аудиторы приняли решение направить отчет в правоохранительные органы.

Счетная палата Красноярского края провела анализ деятельности государственных организаций, реализующих нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» на территории региона. Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков выложил в открытый доступ документ в своем ТГ-канале. Проверка проведена за 2020-2021 годы, объекты — АО «Агентство развития бизнеса» (АО «АРБ», далее — АО) и АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» ( далее — АНО).

В совет директоров АО «АРБ» входит 7 человек, в том числе заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Ирина Панина, замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Василий Чернов. В 2020 году — замминстра экономики и регионального развития Красноярского края Ирина Мацюк. С 2019 года организация является единым органом управления организациями, осуществляющими инфраструктуру поддержки МСП. С 2021 году обязанности возложены на АНО, в уставе которой такая деятельность не прописана.

В 2020-2021 годах фактические расходы на деятельность организаций составили 680 млн рублей, что на 5,4% ниже заявленных в госпрограмме края. Счетная палата выяснила, что у АНО имеются автомобили с «избыточными потребительскими свойствами», а именно Hyundai Creta (2020 г.в.), Skoda Octavia (2019 г.в.), Toyota Camry (2021 г.в.), Infiniti QX80 (2020 г.в.) и др. Также организация арендовала помещение у АО, хотя могла им пользоваться бесплатно.

Кроме того, несмотря на перевыполнение плана по предоставлению субсидий и выдаче микрокредитов в рамках законодательства, деньги были предоставлены одним и тем же юрлицам. При этом достижение показателя по количеству выданных микрокредитов осуществляется за счет включения в расчет каждого договора по одному и тому же субъекту МСП. А объем предоставленных средств выполнен за счет предоставления кредита ООО «Р-Транс ТК» на 30 дней с суммой в 471,8 млн рублей.

Показатель по поддержке экспорта продукции МСП ежегодно не достигается. По 8 договорам отсутствуют отчеты об оказании услуг (2,85 млн рублей); сайты по поддержке экспорта либо не функционируют, либо функционируют частично (2,6 млн рублей). На 14,3 млн рублей (из 20 млн рублей) израсходованных средств не предоставлены подтверждающие документы.

Аудиторы установили, что красноярский центр «Мой бизнес» выполнил показатели, при этом неправомерно оплатил непредоставленные работы закрытому ИП (250 тысяч рублей). Консультационные услуги по маркетинговому продвижению участников кластеров (исполнитель ООО «Поток на Восток») дублируют информацию из Интернета (266 тысяч рублей).

Консультации и услуги, оказываемые подрядными организациями, отсутствуют в договорах (2,35 млн рублей). При этом, например, АО «Блокпром» не вело деятельность с 2018 года, а в 2020 году обращалась за консультациями по бухучёту. А ООО «Группа 7-плюс» с нулевой выручкой в 2020-2021 годах обращалось за консультацией по формированию учетной политики.

«Перечень вопросов, за консультацией по которым обращались субъекты МСП согласно журналу учета обращений, вызывает сомнение в необходимости таких консультаций», — говорится в отчете счетной палаты.

По результату проверки счетная палата Красноярского края решила направить аудиторский отчет в правоохранительные органы.

«Считаю, что с учётом выводов счетной палаты, нужно прекратить создавать видимость государственной поддержки предпринимательства. Бюджетные деньги есть куда потратить, а предпринимателям главное не мешать, не создавать препятствий и барьеров, не кошмарить проверками и бессмысленными требованиями», — прокомментировал отчет «Континенту Сибирь» депутат Александр Глисков. При этом Глисков в своем ТГ-канале выразил в надежду на то, что вскоре появятся уголовные дела. Однако не исключил ошибочной оценки деятельности «Моего бизнеса». По словам депутата, на сессии Заксобрания края предприниматель и депутат Роман Гольдман позитивно оценил меры поддержки бизнеса.

Напомним, что ранее была проведена аудиторская проверка нацпроектов «Здравоохранение» и «Экология» в Красноярском крае. Счетная палата признала провальным нацпроект «Экология» за 860 млн рублей.