12 декабря в Академпарке Новосибирска начала работу 2-я Международная конференция «Евразийские трансграничные экономические и научно-технические взаимодействия».

Повышенное внимание к странам Юго-Восточной Азии вызвано не только политической конъюнктурой, но и причинами глобального характера. Центр мировой экономики смещается в Азию, Россия поддержала китайскую стратегическую инициативу «Один пояс – один путь», а товарооборот между нашей страной и Китаем превысил 110 млрд рублей.

В рамках этого тренда меняется статус Сибири, которая становится не только источником ценной ресурсной базы, но и одной из главных площадок трансграничного взаимодействия евразийских стран, что неоднократно подчеркивалось в выступлениях участников конференции. Равно как и роль ученых, прежде всего – Сибирского отделения РАН, в организации взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества. Для координации этой работы со стороны СО РАН создан Международный научный центр по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии (МНЦТВ), отметил в своем выступлении председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

Директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, академик Валерий Крюков в своем докладе обозначил как конкурентные преимущества, которыми располагает Азиатская Россия (прежде всего, уникальная ресурсная база и инфраструктура по ее освоению), так и «слабые стороны» ее экономики. «Сегодня экономическое развитие в Сибири носит во многом очаговый, кластерный характер. Но многие существующие проблемы будет значительно проще решить, если мы организуем различные формы кооперации производств, их взаимную интеграцию», – отметил он.

Пока это не произойдет, по мнению ученых-экономистов, Россия не сможет полностью использовать свой географический, экономический и научно-технический потенциал. На это указывает, в частности, то, что основные коммуникации «Нового шелкового пути», который строит Китай, сейчас проходят, минуя Сибирь, через государства Средней Азии в Европейскую часть России.

В области научно-технического сотрудничества ситуация выглядит несколько лучше, что подтверждают и большое число иностранных участников конференции, и различные совместные научные проекты, которые институты СО РАН реализуют с Казахстаном, Китаем, Монголией и государствами Средней Азии.

Давним партнером сибирских ученых в рамках евразийского сотрудничества является Национальная академия наук (НАН) Беларуси, чье руководство также приняло участие в конференции. Причем, это сотрудничество нацелено на совместные проекты прикладного характера, отметил в общении с журналистами академик НАН Беларуси Петр Витязь. «Сибирь богата уникальными природными ресурсами, но гораздо выгоднее продавать не сами полезные ископаемые, а продукт их глубокой переработки и наши совместные исследования направлены на создание новых технологий в этом направлении», – отметил Петр Витязь.

В качестве примера он привел разработки по созданию абразивных материалов на основе попигайских алмазов, которые являются по сути новым видом минералов с уникальными свойствами, а также напомнил, что по соседству с Попигаем расположено крупнейшее Томторское месторождение редкоземельных металлов, которые являются ключевым сырьем для развития целого ряда высокотехнологичных отраслей.

Если на пленарном заседании больше говорили о глобальных трендах и задачах, которые необходимо решать для полноценного использования потенциала Сибири, то второй день конференции будет посвящен обсуждению ряда более конкретных проектов в области российско-китайского сотрудничества, взаимодействия университетов и технопарков разных стран, а также трансграничных инвестиционных проектов.