«Переболела вирусом»: в соцсетях высмеяли «лысую» ёлку на центральной площади в Сибири

В центре Заринска Алтайского края установили новогоднюю ёлку – как обратили внимание горожане, с довольно редкими ветвями. Праздничное дерево стало предметом многочисленных шуток в социальных сетях.

Фото главной городской ёлки опубликовали в социальных сетях на днях. После этого дерево быстро стало местной достопримечательностью – интернет-пользователи обратили внимание на его непрезентабельный вид из-за редких сучьев.

«В неё молния шарахнула, что ли?»; «У всех ёлка красивая, а в Заринске умная»; «Она просто переболела вирусом», — написали пользователи соцсетей.

Как прокомментировали ситуацию городские власти, после того, как ёлку украсят, она преобразится. Не наряжали дерево из-за морозов.

По данным местных СМИ, ёлка досталось городу бесплатно – она мешала жителям и была перенесена на центральную площадь после спилки. А вот за установку ели вместе с обустройством снежного городка властям пришлось заплатить 1,74 млн рублей. Работы по соответствующему госконтракту выполнила муниципальная компания «Стабильность».

Ранее сообщалось о том, что в красноярском Татышев-парке в этом году вновь установят самую высокую ёлку в стране высотой 55 метров.