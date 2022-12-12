Новосибирцы выберут лучшее блюдо Сибири

В Новосибирске с 12 декабря по 5 января пройдет Новогодний гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири». В фестивале принимают участие 30 новосибирских ресторанов и кафе, а также заведения из Иркутска, Кемерова, Барнаула, Тюмени и других городов Сибири.

В фестивале «Лучшее блюдо Сибири» принимают участие заведения разного ценового сегмента и формата. В удобной для них ценовой категории – 290 рублей для фаст-фуда, 990 рублей и 1490 рублей – заведения разработали сеты из трех блюд, для приготовления которых используются только местные сибирские продукты. Среди участников фестиваля такие известные новосибирские заведения, как «Жан Хуан Лу», «ТБК Лонж», Grand Autograph Hotel Novosibirsk (бывший «Марриотт»), «Коробок», «Шемрок» «У Беллуччи круче», BeerFactory, «Гриль Бутыль» и другие. С полным перечнем участников и их меню можно познакомиться на сайте фестиваля и там же проголосовать за понравившееся заведение. Голосование будет идти в течение трех недель.

Заведения представили на суд гостей самые разнообразные блюда. Например, Grand Autograph подготовил сет, в который вошли оливье с бататом и копченой уткой, зразы из судака с красной икрой и томленой перловкой и глинтвейн с сибирскими ягодами. В сет «Ичибана» входят дим сам с фермерской уткой и снегом из белых грибов, оленина в соусе Терияки из сибирских шишек и тофу-чизкейк с домашним вареньем из лесной земляники. «Мама дома» подготовил сет из свекольного хумуса с кедровым орехом и сыром страчателла, щучью котлету с белыми грибами и шпинатом, а также оладьи с облепихой, сметаной и еловым вареньем.

«Ресторанный фестиваль «Лучшее блюдо Сибири» проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ «Новосибирск — Новогодняя столица России 2023» и организован при поддержке минпромторга Новосибирской области, мэрии Новосибирска и «Опоры России». Главная миссия нашего гастрономического фестиваля – повысить интерес к Новосибирску и тем самым способствовать развитию внутреннего туризма», – рассказала «Континенту Сибирь» председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, руководитель комитета по гостеприимству регионального отделения «Опора России» Галина Ильина.

Итоги фестиваля подведут 5 января в ККК «Маяковский», где будут разыграны подарки от участников и партнеров фестиваля.

Напомним, недавно сибирские ритейлеры рассказали «Континенту Сибирь» о том, стоит ли опасаться дефицита крепкого алкоголя перед Новым годом.