Власти Таштагола прокомментировали обрушение земли под рудником «Шерегешский»

Произошел обвал земли в таштагольском поселке над участком горного отвода шахты. По информации Администрации Таштагольского района, просадка земли была вероятной.

Участок по ул. Первомайская между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем» в Кемеровской области провалился под землю 12 декабря. Об этом стало известно из социальных сетей.

«Просадка земной поверхности в границах горного отвода Шерегешского рудника была прогнозируемой. Поэтому предварительно зона возможного провала была огорожена, обозначена предупреждающими знаками. Расселены дома №№ 14,16, 18 и 20 по улице Первомайская, вынесены асфальтовая автомобильная дорога и муниципальный водовод на Старый Шерегеш, а также отведён ручей Лапинский», — сообщили в администрации.

Дома и дороги не повреждены. Проезд на территории временно приостановлен. В районе провала подземные работы шахтой по добыче железной руды «Шерегешская» (подразделение АО «Евраз ЗСМК» «Евраз Груп») не ведутся. Работа шахты временно приостановлена для проведения контроля режима проветривания. В пресс-центре «Евраза» ТАСС пояснили, что в момент инцидента людей под землей не было, поскольку был пересменок.

Напомним, что ранее кузбасская шахта «Листвяжная» восстановила горные выработки после аварии, в результате которой погиб 51 человек. Тем временем региональный Ростехнадзор заявил о рекордном числе запретов на работу кемеровских шахт в ноябре.