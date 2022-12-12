Бизнесмены из Новосибирской области закупят снаряжение для участников СВО

Предприниматели из Новосибирской области закупят военное снаряжение и 1 тысячу аптечек для участников специальной военной операции. Акция проходит в рамках проекта «Рябина», запущенного АИР.

Представители бизнеса из Новосибирской области совместно с Агенством инвестиционного развития (АИР) региона направят 1 тысячу тактических аптечек, а также антидронные ружья и квадрокоптеры военным. В течение месяца планируется дополнительно приобрести по пять зарядных станций и антидронных ружей, двадцать квадрокоптеров. Часть предприятий уже направила свою продукцию в воинские части. Все товары передадутся адресно и по запросам военных. Закупка осуществляется в рамках проекта «Рябина», который АИР запустил ко Дню народного единства.

«Участие в акции приняли как новосибирские предприниматели, так и жители региона. Специалисты агентства провели мониторинг стоимости продукции, которая указана в запросах воинских подразделений, чтобы выбрать наиболее низкую цену. Кроме того, часть продукции будет закуплена напрямую в Китае, что также позволит сократить расходы. В настоящее время АИР оформляет договор на закупку 1 тыс. тактических аптечек, в которые войдут гемостатический (кровоостанавливающий) порошок, жгут с турникетом, пакет перевязочный индивидуальный, пластырь от ожогов и еще порядка десяти наименований продукции», — рассказали в агенстве Новосибирской области ТАСС.

В АИР также сообщили, что всего собрано 5,5 млн рублей. Сбор средств продолжится до конца года.

Напомним, что ранее «Новосибирский патронный завод» и «Новая лизинговая компания» перечислили по миллиону рублей в рамках акции.