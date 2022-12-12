Диверсии, вторая волна мобилизации и кибервойска: что заботит думцев от СФО?

Ждут ли депутаты Госдумы РФ мобилизацию, и как поставить «айтишников» в строй? Чем занималась парламентская группа от Сибирского федерального округа на прошедшей неделе – в новой сводке «Континента Сибирь».
- Официально пропустили пленарную неделю члены фракции «ЕР» Айдын Сарыглар (Тыва) и Александр Прокопьев (Алтайский край), а также Александр Ремезков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду, Омская область). Сергей Сокол («ЕР», Хакасия), участвует в спецоперации в «депутатском» подразделении (не был в ГД с 17 октября). Остаются на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) с начала осеннего сезона, Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября. Не все парламентарии, чьё присутствие зафиксировано электронной системой ГД, на самом деле были в стенах Думы: некоторых парламентариев регистрируют коллеги или помощники, что может отражаться на результатах голосования.
- Политические эксперты всё увереннее дают прогнозы, что в 2023 году Сергей Сокол («ЕР», Хакасия) будет конкурировать за пост главы Хакасии с нынешним руководителем Республики коммунистом Валентином Коноваловым. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов рассуждает о «рекламе единоросса Сокола».
- Генерал Виктор Соболев (КПРФ, Омская область) заявил в интервью Ura.ru, что второй волны мобилизации в России не случится, «если военные будут грамотно выполнять свою работу».
- Олег Матвейчев («ЕР», Томская область, Кузбасс) предложил создать кибервойска из хакеров. «Туда можно спокойно набрать тех молодых людей, которые «косят» от армии… Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в интернете. Но зато он вернётся оттуда патриотом», — сказал депутат.
- 381 (из 450) депутатов ГД внесли законопроект, расширяющий критерии наказания за диверсию (вплоть до пожизненного). Авторы инициативы предлагают дополнить уголовные статьи пунктами «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». Среди соавторов, в том числе, участвующий с октября в СВО Сергей Сокол и давно не посещающие Думу по состоянию здоровья Артур Чилингаров и Олег Матвейчев. Из сибирских депутатов не подписались представители КПРФ Андрей Алехин, Иван Бабич, Мария Прусакова, Олег Смолин, Михаил Щапов. Кроме того, отсутствуют фамилии Николая Новичкова и Александра Ремезкова от «СРПЗП», а также единоросса Алексея Веллера.
- 333 российских парламентария, (в их числе, Сокол, Чилингаров и Матвейчев) внесли законопроект о передаче школ на региональный уровень. Нет подписей сибирских депутатов Георгия Арапова («Новые люди»), членов фракции КПРФ Андрея Алехина, Ивана Бабича, Анжелики Глазковой, Сергея Левченко, Марии Прусаковой, Олега Смолина, Виктора Соболева, Михаила Щапова и Рената Сулейманова. Не поставили автограф под инициативой представители «ЕР» Юрий Швыткин, Алексей Веллер и член ЛДПР Алексей Диденко.
Интерактивная визуализация: Представительство Сибирского федерального округа в Госдуме
Интерактивная визуализация: Какие депутаты представляют регионы СФО