Прокуратура проводит проверку по факту очередной крупной коммунальной аварии в Новосибирске

Очередной прорыв трубопровода произошёл в Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, 11 декабря. В результате аварии без тепла остались жители 26 домов.

От теплоснабжения в течение дня были отключены многоквартирные и частные дома по улицам Чехова, Толстого, Лобова и Ленинградской.

По данным Сибирской генерирующей компании, работы по устранению аварии уже завершены, теплоноситель заполнен. Как отметили в организации, подключение отдельных домов к теплоснабжению зависит от управляющих компаний.

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту произошедшего. Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам соответствующих мероприятий оценят действия ресурсоснабжающей организации.

«Восстановление теплоснабжения находится под контролем прокуратуры», — отметили в областной прокуратуре.

На минувших выходных также произошёл прорыв трубопровода в Искитиме Новосибирской области. В субботу, 10 декабря, на протяжении 16 часов без тепла оставались 17 тыс. жителей 120 многоквартирных и 37 частных домов. От отопления также были отключены три школы, пять детских садов и три поликлиники в микрорайонах Подгорный и Южный. По факту произошедшего прокуратура региона также проводит проверку.

Напомним, что с начала отопительного сезона в Новосибирске произошла череда аварий на теплотрассах. Последствия ЧП в Дзержинском районе, произошедшего ещё в конце ноября, до сих пор не устранены – жители продолжают жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды.