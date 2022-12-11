Знаменитый «бесогон» и ведущий одноименной передачи на ТВ и в YouTube Никита Михалков подверг критике похоронную компанию из Новосибирска. Режиссёру не понравился московский форум «Некрополь World Russia 2022», соорганизатором которого выступил новосибирский похоронный дом «Некрополь».

В своём видеоролике на YouTube 9 декабря под названием «Рельсы для Анны Карениной» российский режиссер Никита Михалков резко высказался в отношении прошедшего в начале ноября форума похоронных услуг «Некрополь World Russia 2022». Форум-выставка проходил в Москве, в одном из павильонов ЦВК «Экспоцентр».

Больше всего режиссёр был возмущен проведенным на выставке конкурсом по одеванию на скорость манекенов, изображавших трупы. Никита Михалков заявил, что подобные «биеннале» провоцируют троллинг со стороны «врагов» России. При этом режиссер явно указал на «виновных», по его мнению, в ситуации. Помимо новосибирской компании, по его словам, это также и Торговая палата РФ.

«А вы знаете, по какому адресу нужно было обращаться, чтобы принять участие в этом биеннале? Город Новосибирск, улица Военторговская, 4/1. Я не знаю: это не та ли компания, которая устраивала рытье могил на скорость? — задался вопросом режиссёр. — И происходит это в первом павильоне «Экспоцентра» в одном из самых престижных зданий Москвы! А площади для этой выставки предоставлены кем? Торговой палатой Российской Федерации».

Уточним, что по указанному выше адресу в Новосибирске расположен Новосибирский крематорий и похоронный дом «Некрополь». Его основатель и владелец Сергей Якушин, напомним, скончался в Новосибирске в июле этого года в возрасте 69 лет. В августе 2020 года он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу по части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Дело было приостановлено. При этом родственники предпринимателя сообщали, что на тот момент он ни от кого не скрывался и находился на лечении. В начале ноября 2021 года Якушин был задержан в Санкт-Петербурге, а в декабре того же года отправлен под домашний арест. В марте 2022 года Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела.