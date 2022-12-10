Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия в аэропортах Новосибирска и Омска и организовала выездной прием граждан после многочасовой задержки нескольких рейсов.

В ночь с 9 на 10 декабря в международном аэропорту «Толмачево» была объявлена задержка авиарейса авиакомпании AZUR Air по маршруту Новосибирск – Пхукет.

В соответствии с расписанием вылет предполагался 10.12.2022 в 2 часа 50 минут местного времени. Всего в числе ожидающих вылета значится 322 пассажира, из них 40 детей. По данным прокуратуры, вылет был перенесен предварительно на 13 часов, по данным аэропорта, самолет вылетел спустя 11 часов, в 14:06.

Также до сих пор ждут вылета 203 пассажира компании Nordwind Airlines, которая задержала рейс в Санкт-Петербург из аэропорта «Омск-Центральный». Также там задерживаются рейсы в Новосибирск, Астану и Тюмень, а на следующий день задержанный рейс Nordwind числится как «отмененный». В аэропорту также работает транспортная прокуратура.