В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск с требованием признать несостоятельным ООО «В2В-Девелопмент» из-за долга в размере 256,14 млн рублей и наличием у ответчика признаков банкротства. Истцом выступил Нижегородский коммерческий банк, который уже имел ранее претензии к одной из структур компании-ответчика.

Согласно информации портала «Контур.Фокус», ООО «В2В-Девелопмент» зарегистрировано в Новосибирске по адресу Семьи Шамшиных, 89. Директором и владельцем компании является Евгений Гончаров. По итогам 2021 года чистый убыток компании составил 21,4 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий Нижегородского коммерческого банка в лице Агентства по страхованию вкладов, уже подавал иск в отношении АО «Город в городе», которое также входит в состав ГК B2B-Development. Именно эта компания была застройщиком ЖК «Огни Сибири» на территории бывшего Новосибирского жирового комбината, который не был достроен в заранее оговоренный срок и был официально сдан лишь в декабре 2021 года. «Огни Сибири» были признаны банкротом в 2019 году и прекратили деятельность спустя два года. 28 ноября дело в отношении компании было приостановлено до разрешения другого дела по заявлению ответчика об оспаривании совершенного нотариального действия, рассматриваемого Калининским районным судом. Этот иск в отношении «Города в городе» был не единственным.

Стоит также отметить, что владельцем холдинга «Солнечные продукты», в состав которого до 2018 года входил и НЖК, был Владислав Буров. Он также является одним из акционеров Нижневолжского коммерческого банка, лицензия которого была отозвана Центробанком в январе 2020 года. «Банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков», – говорится в постановлении регулятора.