На «Новой экономике Сибири» обсудили импортопережение и экономическое развитие Новосибирской области

9 декабря на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления состоялся форум «Новая экономика Сибири». В мероприятии приняли участие представители правительства Новосибирской области, иностранные ученые, российские журналисты и экономисты.

«Основной капитал Новосибирской области – человеческий. Источником развития экономики, прежде всего, должны быть образованные, гибкие люди с определенными предпринимательскими навыками и мышлением, которые могут адаптироваться к любой ситуации. Главная задача нашего университета – формировать человеческий капитал именно такого качества. Форум помогает понять, чего не хватает нашим студентам, какими доложены стать университеты будущего, на какую модель экономики России и региона мы должны ориентироваться, какие новые программы вводить, а какие закрывать», — сказал на открытии ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

Участники форума обсудили главные драйверы развития экономики, которая становится всё более сложной и технологичной. Чтобы оперативно реагировать на внешние вызовы, нужно меняться изнутри – искать новые модели, подходы и регулятивные инструменты, а также форматы взаимодействия органов власти с вузами и бизнесом.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев подчеркнул, что важная задача для России – обеспечение технологического суверенитета и импортонезависимости.

«2022 год – особенный как с политической, так и с экономической точек зрения: в обиход плотно вошли выражения «импортозамещение», «технологический суверенитет». От того, насколько эффективно мы сможем реагировать на эти вызовы, зависит дальнейшее экономическое и технологическое развитие нашей страны. Сегодня на территории Новосибирской области, которая по праву считается колыбелью инноватики, активно реализуется целый ряд перспективных научно-технологических проектов, призванных обеспечить качественно новый уровень российской экономики, – импортоопережение», – заявил министр.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов отметил значимость форума как площадки, на которой эксперты бизнеса, науки и власти могут высказаться и разработать правильные и нужные для развития региона решения.

Экспертами форума выступили доктор экономических наук, заведующий Лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС, заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ РАНХиГС Алексей Ведев; проректор Варненского университета менеджмента, директор программы MBA Университета Кардиффа Веселин Благоев; российский экономист, аналитик, общественный деятель, публицист, статистик, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин; президент-председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков; ректор НГУЭУ Павел Новгородов; министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев; заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов; заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Всего в мероприятиях форума приняло участие 500 человек.