Кредиторы обанкротившегося завода владельца «Вкусно — и точка» получили всего 1% от долга

От 29 млрд рублей долга кредиторы кузбасского нефтяного завода владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора получили лишь 1%. Дело о банкротстве предприятия завершено.

Арбитражный суд Новосибирской области завершил процедуру банкротства ООО «Анжерский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ). По данным материалов дела, банкротство предприятия начато по ходатайству конкурсного управляющего в 2018 году. Арбитражный управляющий — Андрей Ядыкин.

По данным rusprofile.ru, с 2021 года генеральным директором с 50% долей НПЗ «Анжерский» является Александр Говор. Новокузнецкий бизнесмен владеет сетю ресторанов «Вкусно — и точка».

Предприятие задолжало двум кредиторам и налоговикам более 29 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей обеспечено залогом в уставном капитале юрлиц.

По результатам инвентаризации у кузбасского предприятия обнаружена 99% доля в уставном капитале ООО «Нефтеперабатывающий завод «Северный Кузбасс» и дебиторская задолженность. На аукцион конкурсная масса по имуществу должника и праву требования долга поступила в размере 313 млн рублей.

Требования залогового кредитора удовлетворены в размере 172,6 млн рублей, конкурсных кредиторов — 126,2 млн рублей. Или 1% от всей суммы задолженности. Бывший руководитель к субсидарной отвественности привлечен не будет.

«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в седьмом арбитражном апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения», — говорится в материале дела.

Напомним, что Александр Говор купил логистическую компанию HAVI Россия (ООО «Рулог»), которая ранее доставляла продукты для сети «Макдоналдс».