В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) подвели итоги блиц-чемпионата по дизайну в сфере фарминдустрии. Хакатон (дословно – «марафон хакеров») – экспериментальный формат «мозгового штурма», опробованный НГУАДИ в связке с потенциальными работодателями своих студентов.

За 48 часов 80 студентов 1-4 курсов должны были, разбившись на команды, разработать дизайнерские решения для реальных фармацевтических и косметических средств, для фито-продукции – для товаров, нуждающихся либо в освежении своего визуально-марочного «я», либо вообще его доселе не имевших.

Техзадания командам сформулировали группа компаний «Био-Веста», ООО «Инновации для жизни», группа компаний «Диа-Веста», «SibEnzyme», Научно-производственный Центр «Вектор-Вита». Они же, представители компаний, составляли жюри, принимавшее к оценке плоды трудов. Список победителей был оглашен 8 декабря – вскоре после защиты проектов.

За разработку упаковки батончиков детской серии «Всегда можно» для ООО «Здоровое питание» победителями признаны третьекурсники, воспитанники кафедры коммуникационного дизайна Ангелина Кареба, Олеся Комкина, Екатерина Олешко и Ирина Трофименко.

Третьекурсники кафедры промышленного дизайна Валерия Кожевникова, Софья Мокийчук, Алексий Нанеташвили, Ирина Нагибина, Яна Рынза, Дарья Ушакова и Анна Шутова поощрены за разработку упаковки для средств интимной гигиены – новинки для торговой сети «ИЗКОЛЬЦОВО».

Команда четверокурсников той же кафедры (Анастасия Батаева, Никита Галактионов, Софья Макова, Полина Михайлова, Инна Смирнова, Дина Иванова) впечатлила жюри разработкой товарного контейнера для продукции компании «Био-Веста».

Второкурсники с кафедры промышленного дизайна Ирина Балтовская, Арнольд Кондрашкин, Алексей Матвеев, Анастасия Медведева, Роман Мизеров, Полина Рябушкина победили с проектом упаковки для рассыпчатой пудры, исполненном по ТЗ научно-производственного центра «Вектор-Вита».

Второкурсники кафедры коммуникационного дизайна Мария Падалко, Софья Орехова, Софья Мондракова, Андрей Тимофеев, Александра Кудрявцева, Екатерина Круглякова победно исполнили редизайн товарной упаковки для группы компаний «Био-Веста». Ещё одна команда второкурсников этой кафедры разработала для НПК «SibEnzyme» визуализацию продукта, который прежде не имел зрительно-графического воплощения.

При том, что сообщество победителей возглавили студенты старших курсов, и на жюри, и на представителей индустрии хорошее впечатление произвёл весь хакатон в целом – и первокурсники тоже. И даже юниоры (по ходу хакатона к студенческим коллективам присоединилась команда девятиклассников школы №215, показавшая достаточно уверенный уровень обращения с материалом).

«Хакатон превзошел мои ожидания, – поделилась впечатлениями основатель официальной торговой сети «ИЗКОЛЬЦОВО: инновации для жизни» Юлия Линюшина. – За 48 часов ребята выдали очень сильные концепции».

Как отметили представители НГУАДИ, хакатон – не первый опыт университета по работе с предприятиями, но первый по столь плотной хронологии.

«Форсированная практика очень продуктивна, – резюмирует доцент кафедры промышленного дизайна НГУАДИ, главный тренер национальной сборной России по промышленному дизайну Марика Таубе. – Чем более сжат срок работы, больше адреналина в крови, тем больше эффективность работы».

Второй (просто по порядку изложения, но отнюдь не по значимости) эффект хакатона – концентрированный опыт интеграции студента в ремесло, опыт продуктивного и корректного контакта с заказчиком. Это ценно не только как профессиональный навык, но как составляющая психологической подготовки. В том числе и для профилактики сугубо «художнических», богемных иллюзий, приятных самообманов, формирующихся у некоторых студентов как естественная издержка пребывания в специфической среде под названием «творческий вуз». Понятно, что в сугубо художественных вузах и консерваториях этот феномен выражен ярче, выражен максимально – вплоть до гротеска. Но и образовательной сфере утилитарных искусств от тоже даёт о себе знать.

«Не секрет, что некоторые дизайнерские школы России воспитывают в своих студентах гипер-экспертность – поясняет Марика Таубе. – Сразу уточню, что «гипер-экспертность» – слово условное и ироничное. Это не супер-профессионализм, а именно привитое студенту представление о себе, как о супер-профи, как о носителе высшего знания. Дескать, заказчик не знает, что он хочет, только ты знаешь. Потому из вуза дизайнер выходит в мир с иллюзией своей божественности. Он по умолчанию умнее любого заказчика. И в итоге нигде не может найти себе применение – «мир его не понял». Мы же тут, в университете Крячкова прививаем именно навык понимать мир индустрии, мир бизнеса. С самого первого курса, ещё в рамках первых курсовых проектов приучаем работать для реальных заказчиков. Мы в нашей школе сценарного дизайна много внимания уделяем именно ситуативно-функциональному анализу, сценарной проработке объекта – его жизни в руках потребителя, на полке магазина, на складе. Конечным адресатом является потребитель и эффективность его контакта с товаром. Например, если замена цвета упаковки художественно эффектна, но ухудшает контакт с товаром, делать этого не стоит. Промышленный и коммуникационный дизайн – сфера, где девиз «Я художник, я так вижу» не абсолютен. Важно сценарное, ситуативное чутьё. У ребят, участвовавших в хакатоне, была зримо проработана эта составляющая, что нас очень радует».