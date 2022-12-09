Лучших предпринимателей года назвали на форуме в Новосибирске

Форум «Мой бизнес ― мой успех» прошёл 8 декабря в банкет-холле «Парадиз». На мероприятии отметили лучшие новосибирские бизнес-проекты уходящего года.

Встреча для представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых организовал центр «Мой бизнес».

Как рассказали организаторы, программа форума состояла из трёх блоков — конкурсного, делового и торжественного. Первая половина дня была посвящена финалу регионального конкурса «Самозанятость. Открытие года». Финалисты представляли жюри проекты в пяти номинациях.

Победители получили поддержку в продвижении — возможность размещения в новосибирских бизнес-изданиях и проката наружной рекламы на диджитал-экранах.

Лучшим проектом в бьюти-индустрии члены жюри признали студию депиляции Silk&Sugar Оксаны Ситниковой, лучшим проектом в сфере обучения — «Арт-школу Марианны Очира», лучшим проектом в сфере питания — «Сладкую мастерскую KeksiK» Алены Юдиной из посёлка Ордынское, а лучшим производственным проектом — «Малосерийное производство галантерейных изделий из натуральной кожи» Евгении Горновой.

Сыроварне «Тёплый сыр» Светланы Багаевой достался приз зрительских симпатий, а медиа-студии ANAKOLIY Production Николая Осипова — приз симпатий жюри. Первый приз в номинации «Лучший проект в сфере фото, видео и дизайна» и гран-при конкурса получили Любовь Никонорова и проект экспертов в организации пространства «Мир порядка».

В рамках деловой программы на форуме «Мой бизнес — мой успех» выступили пять спикеров. Генеральный директор маркетингового агентства Fedotov Studio Павел Федотов разобрал вместе с предпринимателями актуальные инструменты продвижения. Организатор TEDxNovosibirsk Светлана Винокурова напомнила, как важна для развития бизнеса роль личного бренда. Event-директор Сети городских порталов Shkulev Media Holding Инна Шитикова рассказала, как малому бизнесу помогает Народная премия NGS.RU, а совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов — о том, как эффективно выстроить бизнес-процессы, основанные на человеческом факторе.

В финале деловой программы основательница ресторана «Библиотека» Наталья Ильина рассказала, как она стала предпринимателем и о чём, по её мнению, стоит помнить каждому, кто хочет открыть своё дело.

Вечерняя часть форума включала награждения победителей конкурса самозанятых и партнёров центра «Мой бизнес», выступление кавер-группы ViA THE PEOPLE и праздничный торт. В течение всего дня в зале «Парадиза» для участников форума работали интерактивные зоны, фотозоны и зоны нетворкинга, где можно было найти новых партнёров и подрядчиков, общаясь и обмениваясь контактами.