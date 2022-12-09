Мост между Кузбассом и Новосибирской областью подлежит реконструкции

К 2025 году реконструируют мост через ж/д на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий. К работам приступят уже в следующем году.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области получило необходимые документы для начала реконструкции моста через ж/д пути на трассе, соединяющей Кузбасс и Новосибирскую область.

«После реконструкции путепровод должен соответствовать нагрузкам 14 тонн на ось, габарит путепровода планируется расширить с 9,7 м до 10,48 м. Путепровод удлинят почти на 7 м. В настоящий момент работы по разработке ПСД завершены, получено положительное заключение экспертизы. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции путепровода запланировано на 2023-2024 годы», — рассказали в ТУАД Новосибирской области ТАСС.

Ежедневно по мосту проезжает 5 тысяч автомобилей, ремонтные работы позволят увеличить транспортную доступность конструкции до 6,5 тысяч машин. В ТУАД отметили, что сейчас грузоподъемность моста составляет 11 тонн, а его длина — 40 м.

В результате осмотра моста на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий выявлены дефекты в гидроизоляционном слое проезжей части, в балках, ригелях и других конструктивных элементах путепровода. Состояние объекта удовлетворительное, но в скором времени из-за отсутствия ремонта может прийти в аварийное.

Напомним, что ранее вынесен приговор бывшему заместителю начальника алтайского дорожного предприятия. Его подчиненные бесплатно ремонтировали дороги местному бизнесмену.