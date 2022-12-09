Очередное дело о хищении бюджетных средств заведено на руководство красноярского спортивного центра

В Красноярске задержан начальник физкультурно-оздоровительных клубов МАУ «ЦСК». Ранее в учреждении выявили махинации с количеством тренировок, на которые выделялись бюджетные средства, заведён ряд уголовных дел.

Начальник физкультурно-оздоровительных клубов подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору), сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю 9 декабря.

По версии следствия, обвиняемый, будучи директором МАУ «ЦСК», в период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года вступил в преступный сговор с главой физкультурно-оздоровительных клубов учреждения с целью хищения денег, выделяемых по муниципальной программе на развитие культуры и спорта.

В этот период начальник физкультурно-оздоровительных клубов фиксировал недостоверные данные о количестве тренировок и давал аналогичные указания своим подчинённым, которые также должны были завышать число участников мероприятий. На основании этих данных учреждению выделили субсидию на сумму более 18 млн руб., которыми его директор распорядился по своему усмотрению.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с махинациями в красноярском МАУ «ЦСК». Ранее также были арестованы директор учреждения, его заместитель и ещё один специалист центра. Дела объединены в одно производство.

Напомним, что в середине ноября в Красноярске вынесли приговор по делу о хищениях при организации охраны во время проведения Дельфийских игр. Представители охранного предприятия завысили количество отработанных часов.