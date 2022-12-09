К концу года пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличится до 7,6 млн человек

Аэропорт Толмачево планирует увеличить количество пассажиров на 12% по результату 2022 года. 8 декабря аэропорт уже преодолел рубеж в 7 млн путешественников.

Новосибирский аэропорт Толмачево прогнозирует увеличение пассажиропотока на 12% по сравнению с прошлым годом. 8 декабря аэропорт отметил преодоление рубежа в 7 млн пассажиров. Это рекорд за все время существования аэропорта. Об этом заявил коммерческий директор Толмачево Станислав Таравков.

«По итогам 2022 года ожидается, что общий пассажиропоток аэропорта увеличится на 800 тысяч по отношению к 2021 году и достигнет отметки 7,6 миллионов пассажиров», — рассказал Таравков. Его слова приводит пресс-служба компании.

В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров (+0,2 % к 2019 году). По данным Толмачево, в 2021 году доля трансферных пассажиров аэропорта составила 30%.

В S7 Airlines отметили, что рейсами перевозчика из и в Толмачево воспользовались более пяти миллионов путешественников.

Напомним, что ранее в ноябре 2022 года сдан новый комплекс объектов взлётно-посадочной полосы аэропорта. Его строительство позволит увеличить количество пассажиров до 10 млн в 2023 году.