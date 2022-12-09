В Новосибирске ищут оформителей новогодних арок на площади Ленина

Новосибирское муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» объявила о поиске подрядчика на украшение «театрального сквера» на площади Ленина световыми арками. За эту услугу заказчик предлагает почти три миллиона рублей.

Объявление по поиску подрядчика на «оказание услуг по декоративному новогоднему оформлению, установке «светящихся коридоров» (арок)» на площади Ленина опубликовано на сайте РТС 9 декабря.

На проведение этих работ госучреждение готово выделить 2,9 млн руб. Подать заявку на участие в конкурсе можно в течение двух дней – до 11 декабря.

Украсить центральную площадь требуется в рамках реализации проекта «Новосибирск – новогодняя столица России», говорится в карточке закупки.

Напомним, что ряд объявлений об украшении центральной части Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» разместила на портале госзакупок ещё в конце ноября. Общая сумма на соответствующие услуги составила более 6 млн руб. Самой дорогой закупкой стало ледовое оформление «театрального сквера» — установка восьми ледяных заборов с подсветкой и декоративных подиумов. В качестве стартовой цены этих работ была названа сумма 2,28 млн руб. В то же время, традиционный каток возле Новосибирского оперного театра в этом году заливать не станут.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские власти урезают бюджет на новогодние мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на нужды мобилизованных. При этом мэр Анатолий Локоть подчёркивал, что уличную иллюминацию в этом году оставят, так как она решает проблему с освещённостью города.