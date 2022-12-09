МВД Республики Алтай возглавил силовик из Красноярского края

На должность главы МВД Республики Алтай назначен Дмитрий Трощилов. До этого Трощилов занимался борьбой с экономическими преступлениями в Красноярском крае.

Министром внутренних дел Республики Алтай назначен Дмитрий Трощилов, он уже приступил к исполнению обязанностей. Эту информацию «Ъ» подтвердили в республиканском правительстве.

Дмитрий Трощилов с 2017 года возглавлял управление службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Красноярскому краю. До этого работал в органах внутренних дел Белгородской области. Занимался уголовным розыском и борьбой с экономическими преступлениями.

Ранее должность главы МВД занимал Александр Соловьев. Осенью 2022 года стало известно, что он покинул свой пост. В течение двух месяцев исполняющим обязанности главы МВД Республики Алтай был Вадим Болотов.

Напомним, что ранее алтайский суд оставил в силе приговор бывшей председательнице Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной.