МВД Республики Алтай возглавил силовик из Красноярского края

Алёна Золотова
 
МВД Республики Алтай возглавил силовик из Красноярского края
Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю

На должность главы МВД Республики Алтай назначен Дмитрий Трощилов. До этого Трощилов занимался борьбой с экономическими преступлениями в Красноярском крае.

Министром внутренних дел Республики Алтай назначен Дмитрий Трощилов, он уже приступил к исполнению обязанностей. Эту информацию «Ъ» подтвердили в республиканском правительстве. 

Дмитрий Трощилов с 2017 года возглавлял управление службы экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Красноярскому краю. До этого работал в органах внутренних дел Белгородской области. Занимался уголовным розыском и борьбой с экономическими преступлениями.

Ранее должность главы МВД занимал Александр Соловьев. Осенью 2022 года стало известно, что он покинул свой пост. В течение двух месяцев исполняющим обязанности главы МВД Республики Алтай был Вадим Болотов.

Напомним, что ранее алтайский суд оставил в силе приговор бывшей председательнице Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной.

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