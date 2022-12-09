Арестовано имущество обвиняемого в двух преступлениях бывшего вице-губернатора Томской области

Судебные приставы в Томской области арестовали имущество бывшего вице-губернатора региона Юрия Гурдина, проходящего по уголовным делам об организации растраты и предоставлении подложных документов, на общую сумму более 273 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Томской области 9 декабря, санкция применена в рамках уголовного дела о растрате. Арестованы недвижимость и земельные участки чиновника.

Бывший замгубернатора Томской области Юрий Гурдин был задержан в середине июля. Ему вменили организацию растраты бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, под руководством Гурдина директор одного из областных фондов растратил около 70 млн руб. Средства были выделены из регионального бюджета по нацпроекту «Образование».

В октябре бывший вице-губернатор стал подозреваемым по ещё одному уголовному делу. По данным правоохранителей, он приобрёл поддельные дипломы о высшем образовании Томского государственного архитектурно-строительного и Томского государственного университетов для получения должности.

Юрий Гурдин занимал пост вице-губернатора Томской области с 2012 по 2022 годы. Он уволился вслед за бывшим главой региона Сергеем Жвачкиным в мае.