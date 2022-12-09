Социально-экономическое положение Новосибирской области продолжает ухудшаться

В Новосибирской области за 2022 год выросли цены, а заработок жителей региона упал. При этом продолжается убыль населения. Об этом стало известно из официального доклада о социально-экономическом положении региона.

Новосибирскстат подготовил доклад о социально-экономическом положении региона с января по октябрь 2022 года. Согласно его данным, потребительские цены за год увеличились на 11,6%. Больше всего подорожали непродовольственные товары — на 10,6%. Стоимость продуктов увеличилась на 9,3%. Стоимость услуг выросла за год на 8%, при этом оборот платных услуг в денежном эквиваленте увеличился на 22,2%.

В целом Новосибирскстат констатировал незначительный рост оборота розничной торговли (0,4%) при резком падении оптовой (10,6%). Тогда как в общепите люди стали оставлять больше денег (+15,8%).

Несмотря на повышение номинальной зарплаты на 12,1%, реальная заработная плата населения Новосибирской области упала на 2,4%. Средняя зарплата по региону составила 50 тысяч рублей. Самые оплачиваемые профессии, по официальной статистике, в сфере информационных технологий (93 тысячи рублей), финансов и страхования (87 тысяч рублей).

В демографическом положении региона данные пессимистичнее — убыль населения составила 8,8 тысячи человек. Рождаемость в регионе по-прежнему ниже уровня смертности. Если на 1000 человек родилось почти 97 младенцев, то при этом умерло 140 человек. На 15,5 тысяч заключенных браков за 10 месяцев 2022 года пришлось 10,1 тысяч разводов.

Напомним, что ранее аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в Новосибирской области.