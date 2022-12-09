8 декабря в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца были торжественно подведены итоги конкурса на соискание премии Общественной палаты Новосибирской области в сфере добровольчества и благотворительности «Во благо».

Премия Общественной палаты НСО «Во благо» учреждена в 2019 году и проводится четвертый раз. В ней пять традиционных номинаций и шестая специальная, тематическая – сообразно повестке конкретного года. В 2022-м её формулировка такова: «За оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащим – участникам специальной военной операции».

Предметная визуализация премии – настольная хрустальная стела «Во благо». Из рук губернатора региона Андрея Травникова этот символ получили победители в номинации «Системная благотворительность» — ООО «Управляющая компания ЭЛСИ», Центр социальной помощи «Маяк», Центр развития семьи «Материнская обитель святой Софии». Специальных призов номинации были удостоены Фонд трудовой и культурной социализации людей с ограниченными возможностями «Подари свет» и Новосибирская региональная общественная организация охраны окружающей среды «Пчела».

Лидерами в номинации «Благотворитель года», получившими заветную стелу из рук вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова стали компания «Абсолют сервис» (сеть магазинов «Сомелье»), индивидуальный предприниматель Антон Капишников и соучредитель проекта «Мир порядка» Любовь Никонорова (Буркова).

Лидерами корпоративной благотворительности были признаны «ДФГ Активы Сибири» (Добров Фэмили Групп), ООО «Стройконтакт», Центр по оказанию помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Добрые руки».

В номинации «Лучшее социальное СМИ» были награждены радиопрограмма ГТРК Новосибирск «Есть мнение», газета и интернет-издание «Бердские новости», а также новосибирский филиал издательского дома «Комсомольская правда».

Победителям номинации «Лучший благотворительный проект» не хватило трех канонических ступеней триумфального пьедестала, ибо в 2022-м их оказалось четверо. Это новосибирская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!», клуб «Добрые петельки» при Верх-Тулинском музыкально-эстетическом центре, благотворительный фонд памяти Володи Жёнова и центр «Добрые руки» (отличившийся сразу в двух конкурсных номинациях).

В шестой, специально-тематической номинации в 2022-м самое большое количество победителей. В их числе и организации, и индивидуальные предприниматели, и волонтёры, вообще не принадлежащие к бизнес-среде – как, например, исполнитель авторских песен Юрий Курочкин. Помимо Юрия Курочкина в лауреатском сообществе ещё 10 брендов и имён. Были награждены руководитель автономной некоммерческой организации «СпецZпроект» Алексей Обмачевский, общественная организация «Союз десантников России и войск специального назначения Новосибирской области по городу Искитиму», Волонтерский штаб «#МыВместе» при молодежном центре Черепановского района, инициативная группа Военного комиссариата города Искитима, производственное объединение «Сиббиофарм», торговый центр «Метро Маркет», компания «Чистый дом», ООО «Строительство транспортных объектов», председатель Бердской городской общественной палаты Марина Щербенева, индивидуальный предприниматель Максим Наумкин.