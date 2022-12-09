Два медика и соцработник обкрадывали пациентов психиатрической больницы в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трём бывшим сотрудницам городской психиатрической больницы №3, похищавшим пенсии пациентов. Общий размер украденных средств превысил пять миллионов рублей.

Фигурантами уголовного дела стали бывшие заведующая отделением, старшая медсестра и специалист по социальной работе учреждения, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 9 декабря.

По данным надзорного ведомства, с 2016 по 2019 годы женщины похитили пенсионные накопления 16 пациентов на общую сумму более 5 млн руб.

«Кроме того, заведующая отделением в период с 2015 по 2019 годы получила от родственников пациентов пять взяток за оказание им медицинских услуг в учреждении», — сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в СУ СКР по Новосибирской области, бывшие сотрудницы учреждения обманывали пациентов, утративших родственников и какие-либо социальные связи. Они похищали средства больных с их счетов через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильных банк».

В зависимости от роли и степени участия бывшие сотрудницы больницы признаны виновными по ч. 3 ст. 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Бывшую заведующую отделением суд приговорил к 6,6 годам лишения свободы в колонии общего режима, бывших медсестру и специалиста по социальной работе – к 4,6 годам условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее также сообщалось о том, что бывшая замдиректора детского дома-интерната в Новосибирской области похищала средства с банковских счетов воспитанников.