Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Федор Туров
 
Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней
Фото предоставлено Сбером

Из всех cибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях Сбера, где портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно. Общий депозитный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по официальному курсу конвертации составляет более 650 млн рублей.

«Вклады в юанях – это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность».

На данный момент Сбербанк предлагает два вклада в китайской валюте – «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Подробнее — на сайте банка: «Вклад в юанях», «Новые возможности».

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