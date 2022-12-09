Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Из всех cибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях Сбера, где портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно. Общий депозитный портфель клиентов Сибирского Сбербанка достиг 73 млн юаней, что по официальному курсу конвертации составляет более 650 млн рублей.

«Вклады в юанях – это один инструментов для диверсификации сбережений, и, как видно из нашей статистики, к нему обратились уже многие наши клиенты, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Учитывая сегодняшний уровень ставок и курс конвертации валют, вложения в китайскую валюту могут принести неплохую доходность».

На данный момент Сбербанк предлагает два вклада в китайской валюте – «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Подробнее — на сайте банка: «Вклад в юанях», «Новые возможности».